Deulofeu, l’arduo compito nel tentare di convincere la dirigenza rossonera, la quale non ha ancora deciso se accontentare il giocatore.

MOLTA FREDDEZZA- Come sappiamo e come riporta Corriere dello sport, tra i nomi che potrebbero fare al caso della rosa rossonera, ci sarebbe anche il nome di Deulofeu che recentemente si sarebbe proposto al Milan dopo la retrocessione del Watford. Secondo il quotidiano, il nome dell’esterno iberico non avrebbe ancora acceso del tutto l’interesse volto all’affare.