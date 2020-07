Calciomercato Milan: possibile ritorno in rossonero per Deulofeu

Calciomercato Milan: Gerard Deulofeu potrebbe tornare in rossonero. Sondaggio dal parte del club milanista per l’esterno

Dopo la retrocessione del Watford, Gerard Deulofeu può chiudere la propria esperienza in Premier League. Quale futuro per l’attaccante? Lo spagnolo potrebbe anche tornare al Milan visto che tra gennaio e giugno 2017 si era trovato molto bene.

Come riporta Gianluca Di Marzio, per il club rossonero resta un profilo che piace e c’è stato un sondaggio da parte dell’agente del giocatore proprio per capire se possa interessare.