Di Biagio-Sacchi, il grande gelo. Il ct glissa: «Non gli devo rispondere»

Il ct degli azzurrini, Gigi Di Biagio ribatte a Sacchi: «Se ha visto qualcosa di anomalo vuol dire che ha ragione»

Di Biagio prova a buttare acqua sul fuoco post dichiarazioni di Sacchi: «A Sacchi non devo dare nessuna risposta. Lui li ha visti crescere questi ragazzi, se ha detto queste cose è perché ha visto qualcosa di anomalo e qualche gestione nei momenti della gara bisognerà cambiarla, bisogna maturare in alcune situazioni di gioco. I ragazzi sono stati i primi a rendersi conto che si sono innervositi perché non si riusciva a giocare bene e il risultato era negativo». Il ct degli azzurrini sceglie la diplomazia per rispondere all’ex commissario tecnico azzurro che dopo il 3-0 subito contro la Slovacchia aveva definito l’atteggiamento dei ragazzi di Di Biagio: «Presuntuoso e arrogante».

Gli azzurrini oggi sono arrivati a Cagliari, dove domani alle 18.30 affronteranno l’Albania, sempre in amichevole. Di Biagio è fiducioso: «Mi aspetto una partita diversa rispetto all’ultima. Una partita in cui, come sempre, avrò la possibilità di provare qualcuno che non ha giocato la prima e qualcosa che mi può servire per il futuro. Cosa ho detto ai ragazzi dopo la Slovacchia? Al di là di quello che posso dire io bisogna giocare meglio perché giocare bene non è sempre sinonimo di vittoria ma se giochi bene 8 volte su 10 vinci». Quanto al modulo, il c.t. ammette di non avere le idee ancora chiare: «Devo fare l’ultimo allenamento, ci sono 3-4 giocatori che stanno recuperando da piccoli infortuni, ma i moduli li conoscete: 4 difensori e poi potrò cambiare qualcosa in mezzo al campo, dipende da chi metterò in campo. Sarà una formazione diversa rispetto a quella con la Slovacchia, con 3-4 cambi».