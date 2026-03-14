Di Francesco a Dazn: «Banda preoccupato per la botta, credo si risolva nel migliore dei modi. Sull’infortunio di Coulibaly vi dico questo»

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Napoli

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Lecce, il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, ha analizzato così la sconfitta rimediata nel 29° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

BANDA – «Banda si era preoccupato parecchio per la botta. Sembra sia stato condizionato, non mi ero accorto della situazione poi ho visto la reazione del ragazzo: fortunatamente l’ha avuta sulla parte destra, credo si risolva nel migliore dei modi».

LEGGI ANCHE: Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successo

SUL MATCH – «La bravura del Napoli non la scopriamo oggi: c’era Sant’Elmas e tanto altro: noi abbiamo fatto un gran primo tempo, poi il cambio forzato di Coulibaly ci ha tolto quella pressione fisica mostrata sul campo. Siamo stati ingenui perché sono entrati con troppa facilità, gli errori li paghi profumatamente. Il Napoli però era in difficoltà, quindi ho tanti aspetti positivi da sottolineare: quando fanno risultato gli altri, è sempre più facile fare i complimenti a chi prende i tre punti».

L’INFORTUNIO DI COULIBALY – «Peccato perché è un giocatore che sta facendo molto bene quest’anno: è il giocatore che sta interpretando al meglio il ruolo tra centrocampo e attacco, è in grande crescita. Un giocatore di grande duttilità: per impattare con grandi squadre devi avere questo tipo di caratteristiche. Ha preferito non rischiare nella ripresa. Nella necessità, sono stato costretto a fare un cambio con Gandelman che non è al massimo».

LE TOP NEWS DI OGGI SUL CALCIO (IN AUDIO)