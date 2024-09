Di Francesco: «INGENUI in diverse situazioni, perdere così NON FA PIACERE, ma dobbiamo RIPARTIRE da questo»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo la sconfitta subita dai lagunari a San Siro contro il Milan

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Venezia contro il Milan. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Siamo stati ingenui in diverse situazioni, ci siamo fatti diversi gol da soli. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, non ci sono scusanti. Abbiamo dato impressione di grande fragilità, la squadra ha provato anche a giocare ma quando subisci con questa facilità e li aiutiamo anche noi diventa dura. Quando non ci sei più con la testa devi avere la forza di restare in partita. Magari sul primo rigore ho dei dubbi, ma non è una scusante che può giustificare il risultato finale».

DA DOVE SI RIPARTE – «Perdere così non fa piacere, dobbiamo lavorare tanto sulla testa. Sono cose che stiamo cercando di migliorare, dobbiamo migliorare non solo gli aspetti tecnici e tattici. Se ci facciamo male da soli si fa fatica a rimediare, ci è successo contro la Lazio e anche oggi. Tutti quanti dobbiamo capire che la Serie A è diversa dalla Serie B. Se sbagli gli avversari non ti perdonano, dobbiamo adeguarci».

COSA MANCA PER SEGNARE – «Ho parlato spesso di convinzione e coraggio, prima o poi li ritroveremo. Qualcosa si vede, ma solo a sprazzi. Il problema di fondo è che nei momenti di difficoltà perdi anche le certezze che hai e i ragazzi vanno più in protezione che in coraggio. Questa partita deve servirci da lezione, ci sta si perdere qua ma non come abbiamo perso. Per questo chiediamo scusa ai nostri tifosi».