Di Maria sospeso tra Juve e Barcellona: a breve la scelta. Ultime sul futuro dell’ex attaccante del PSG

Juve e Barcellona pendono dalle labbra di Angel Di Maria che prenderà a breve una decisione.

Per la stampa spagnola, il Fideo ex Psg sta prendendo tempo per valutare al meglio la scelta da compiere. Sul piatto c’è l’offerta della Juve (contratto da un anno più opzione per il secondo) e l’interesse del Barcellona, club che lo tenta e che preferirebbe per motivi familiari ma che non dà garanzie economiche.