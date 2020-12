Di Maria lascia il PSG? Occasione a zero per la Juventus. Le ultime

Calciomercato Juventus, occasione Di Maria? L’argentino ha una preferenza per quanto riguarda il suo futuro. Ecco le ultime notizie

Secondo alcune indiscrezioni riportate da L’Equipe, Angel Di Maria potrebbe diventare un’importante occasione di mercato a parametro zero la prossima estate per la Juventus. Questo potrebbe accadere nel caso in cui El Fideo non dovesse rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2021.

La trattativa, al momento, è in fase di stallo, con il direttore sportivo del PSG Leonardo che avrebbe proposto un’offerta con stipendio al ribasso per l’ex Real Madrid. La preferenza del calciatore sarebbe quella di restare all’ombra della Tour Eiffel, ma col prolungamento in stand-by potrebbe iniziare a guardarsi intorno…