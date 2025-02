Di Vaio: «Posch? Con l’Hoffenheim non c’è ancora l’intesa; ecco come è nata l’idea Calabria»

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita dei felsinei contro il Como

Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Bologna Como. Di seguito le sue parole.

POSCH – «Il Como è molto interessato al Como e c’è una scelta del ragazzo che preferirebbe tornare all’Hoffenheim e quindi per ora stiamo discutendo».

ANDATA – «Anche loro sono cresciuti. Una partita complessa e difficile, con un’identità e allenata molto bene. Gli facciamo i complimenti perchè sono cresciuti molto anche grazie al mercato. Noi siamo tornati giovedì e abbiamo fatto un solo allenamento».

MERCATO – «Sull’esterno ci stiamo lavorando: non è semplice perchè cerchiamo gente pronta che conosca il campionato quindi ci sono alcune esigenze da rispettare, soprattutto desideri del tecnico. Calabria? Stephan ha manifestato la volontà di andare via: in questo momento non c’è l’accordo con l’Hoffenheim e c’è l’interesse del Como. Con i tedeschi non c’è l’intesa sulla formula e quindi abbiamo colto l’occasione per portarci avanti. Con Tchaouna ne stiamo discutendo con la Lazio, ma non è l’unica opzione».

ITALIANO – «Italiano ha soprattutto conquistato la testa dei giocatori e poi nei loro cuori. I ragazzi lo seguono e hanno sposato la sua idea di calcio, molto diversa da quello dello scorso hanno: più diretto e con un baricentro più alto. Serviva tempo, ma è normale. Adesso siamo cresciuti e l’Europa ci ha fatto bene perchè non abbiamo mai perso la nostra identità. Abbiamo fatto dei progressi giusti che ci permettono di guardare alla seconda parte di campionato, che è tornare in Europa».