Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora c’è fiducia!

Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora aumenta la fiducia! Cosa sta succedendo per l’esterno

Quando tutto sembrava perduto, il calciomercato regala l’ennesimo, clamoroso colpo di scena. Moussa Diaby, il veloce esterno offensivo francese attualmente in forza all’Al-Ittihad, si sta avvicinando a grandi passi verso l’Inter, riaccendendo improvvisamente l’entusiasmo della tifoseria meneghina. Quella che fino a poche ore fa appariva come una pista definitivamente tramontata e archiviata, si è trasformata in una concreta opportunità “last minute” grazie alla tenacia strategica della dirigenza di Viale della Liberazione.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto Gianluca Di Marzio, la fiducia in casa nerazzurra è in netta crescita minuto dopo minuto. Il muro eretto inizialmente dalla ricca proprietà araba sembra mostrare le prime crepe di fronte all’ultimo assalto diplomatico condotto dal direttore sportivo Piero Ausilio. Sul tavolo della trattativa c’è ora una proposta rimodulata e ingegnosa: un prestito oneroso con diritto di riscatto, che si trasformerebbe automaticamente in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate agli obiettivi di squadra e alle presenze personali del giocatore. Una formula che sembra aver convinto il PIF, il potente fondo sovrano che controlla il club di Jeddah, a riconsiderare la posizione di chiusura totale mantenuta fino a ieri.

Il percorso per arrivare all’ex talento del Bayer Leverkusen è stato un vero ottovolante emozionale. I Sauditi, infatti, avevano respinto al mittente tutti i precedenti tentativi della Beneamata: prima il secco no al prestito con diritto fissato a 35 milioni, poi il rifiuto anche per l’obbligo abbassato a 28 milioni, cifre ritenute insufficienti per privarsi del titolare. La rigidità della controparte aveva fatto scendere il gelo, portando tutti a catalogare l’affare come sfumato. Invece, il tentativo disperato compiuto in extremis ha riaperto spiragli impensabili. In giornata è attesa la decisione finale e definitiva da parte della proprietà asiatica: Cristian Chivu aspetta con ansia il verdetto, sperando di poter abbracciare la freccia transalpina per il rush finale della stagione.

