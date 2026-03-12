Dida su Zielinski: «È uno dei migliori centrocampisti in Serie A, ma è importante che mantenga una cosa»

Dida ha parlato di Zielinski incoronandolo come uno dei migliori centrocampisti in Serie A, ma è importante che mantenga questa condizione fisica



Nelson Dida, presente a Varsavia per il Galacticos Show, ha partecipato a un evento promozionale che anticiperà una suggestiva partita in programma il 25 aprile a Chorzów. Incontrando i media polacchi, ha avuto modo di soffermarsi su Piotr Zielinski, attualmente impegnato nel nostro campionato e assoluto punto di riferimento per la propria Nazionale.

Affrontando lo specifico argomento, Nelson Dida ha espresso un parere estremamente positivo sulle sue spiccate qualità. Ha spiegato in maniera chiara come lo consideri senza dubbio uno dei profili migliori in assoluto all’interno della Serie A, evidenziando la necessità fondamentale di mantenere intatto questo stato di forma per il maggior tempo possibile.

L’analisi si è poi allargata al contesto generale del campionato italiano, ricordando come in passato il torneo abbia ospitato figure illustri come Totti, Del Piero, Pirlo e Shevchenko. La riflessione ha messo in luce come l’alto livello di competitività richieda uno sforzo continuo e dedizione totale per riuscire a restare saldamente al vertice. Piotr Zielinski, inserito in questo scenario estremamente sfidante, è chiamato a confermare costantemente le proprie doti, gestendo al meglio ogni singola partita stagionale. Queste le sue parole riportate da FcInterNews.it

SU ZIELINSKI – «È uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A ed è importante che mantenga il suo stato di forma il più a lungo possibile. Per lui però non sarà facile perché il campionato italiano è molto impegnativo».