Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month, il comunicato ufficiale

Published

46 secondi ago

on

By

Federico Dimarco si porta il dito alla tempia

Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter è stato eletto EA SPORTS FC Player Of The Month attraverso questo premio

È Federico Dimarco il giocatore del mese di gennaio della Serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato la vittoria del premio EA SPORTS FC Player Of The Month da parte dell’esterno dell’Inter.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO «Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore dell’Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Federico Dimarco, che ha superato campioni del calibro di Colombo (Genoa), David (Juventus), Douvikas (Como), Krstovic (Atalanta), Rabiot (Milan).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 18ª alla 22ª della Serie A Enilive 2025/2026».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×