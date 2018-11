Mistero Chievo: Ventura bloccato come un anno fa, ma ora si è dimesso

Chievo: Ventura si sarebbe dimesso dopo il pareggio col Bologna, ma il presidente Campedelli avrebbe bloccato il suo addio. Situazione analoga ma opposta a quella di un anno fa

Un misero pareggio rimediato contro il Bologna, zero punti in classifica (causa penalizzazione) ed una serie di prestazioni mediocri: il Chievo di Giampiero Ventura non sembra migliore rispetto a quello di Lorenzo D’Anna e, dopo appena un mese dal suo insediamento sulla panchina giallobli, l’avventura dell’ex commissario tecnico dell’Italia sembrerebbe essere arrivata già al capolinea, con tanto di mistero finale. Sì, perché pare proprio che Ventura ieri, subito dopo il pareggio contro i felsinei, abbia presentato effettivamente alla società le proprie dimissioni (peraltro non ancora rimediate): dal club è filtrato un certo imbarazzo per la questione, su cui però ad ora non ci sono chiarimenti.

Secondo le indiscrezioni pare che il presidente clivense Luca Campedelli abbia infatti stoppato per il momento le dimissioni di Ventura, chiedendo al tecnico di ripensarci. Sembrerebbe però che l’ex c. t. resti convinto di voler mollare la panchina giallobu (e probabilmente, una volta per tutte, la carriera da allenatore) e resti quindi bloccato in una sorta di limbo senza via di uscita. Situazione ironica che, manco a dirlo, muove gli animi di tutti i tifosi: un anno fa Ventura era nella stessa posizione di limbo con la FIGC dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ma per una situazione opposta, ovvero proprio perché non voleva dimettersi a fronte di un esonero certo. Oggi invece il contrario: Ventura vorrebbe pure dimettersi (rinunciando al proprio ingaggio), ma il Chievo lo ha bloccato.