Sampdoria, fiducia a Donati ma il futuro resta in bilico: spunta il nome di Alessio Dionisi

Sampdoria, fiducia a al tecnico Donati ma il suo futuro resta ancora in bilico: spunta il nome di Alessio Dionisi. I dettagli

La Sampdoria attraversa un momento di riflessione sulla propria guida tecnica. Massimo Donati, 43 anni, ex centrocampista con una lunga carriera tra Serie A e Premier League e oggi allenatore dei blucerchiati, gode ancora della fiducia della dirigenza. Tuttavia, come spesso accade nel calcio, i risultati restano il vero metro di giudizio.

Fiducia a tempo per Donati

Il club ligure, attualmente impegnato a inseguire gli obiettivi stagionali, intende concedere a Donati il tempo necessario per sviluppare il suo progetto tecnico. La società apprezza le sue competenze tattiche e la capacità di lavorare con un gruppo giovane e in evoluzione. Le prossime partite, però, saranno decisive: una serie di risultati negativi potrebbe spingere la dirigenza a valutare un cambio in panchina per dare una scossa all’ambiente.

Per questo motivo, i vertici blucerchiati stanno monitorando con attenzione il mercato degli allenatori liberi, stilando una lista di possibili alternative. L’obiettivo è farsi trovare pronti in caso di decisioni drastiche, evitando di compromettere la stagione.

Alessio Dionisi, il profilo che intriga la Samp

Tra i nomi presi in considerazione, quello di Alessio Dionisi sembra essere in cima alla lista. Il tecnico toscano, 44 anni, ha maturato esperienze significative in Serie B e Serie A, guidando club come Empoli, Palermo e Sassuolo. È noto per il suo calcio propositivo, basato sul possesso palla e su un’identità tattica ben definita.

Dionisi ha dimostrato di saper valorizzare il materiale umano a disposizione, puntando anche sulla crescita dei giovani talenti. La sua filosofia di gioco, moderna e organizzata, rappresenterebbe una scelta di continuità con l’idea di un progetto tecnico a lungo termine, ma con la possibilità di dare subito un’impronta chiara alla squadra.

Una decisione nelle prossime settimane

Al momento, la linea ufficiale della Sampdoria resta quella di sostenere Donati, ma la pressione dei risultati potrebbe cambiare rapidamente lo scenario. Le prossime gare saranno un banco di prova cruciale per il tecnico e per il futuro della panchina blucerchiata.

Con Dionisi pronto a rientrare in pista, la dirigenza doriana si trova davanti a un bivio: confermare la fiducia all’attuale allenatore o aprire un nuovo capitolo tecnico per rilanciare la stagione.