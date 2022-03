Sassuolo, Dionisi: «Berardi è tanta roba. Il nostro trio agli spareggi? Lasciamo scegliere Mancini»

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la vittoria per 4 a 1 sullo Spezia

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Dazn il 4-1 sullo Spezia. Ecco le sue parole:

MATURITA’ – «C’è più conoscenza. Contro il Genoa era gennaio, ora siamo a metà marzo e sono passati due mesi di partite, vinte e perse che ci han fatto crescere. Più partite facciamo più riusciamo a portare esperienza nelle partite successive».

BERARDI – «È solare, si fa voler bene da tutti. Il giocatore lo conoscete tutti, solo allenandolo si capisce quanto sia bravo. Ha 28 anni, 300 presenze, 100 gol in A, da esterno. È tanta roba. I numeri lo descrivono, il ragazzo si fa voler bene».

NON CONVOCAZIONE DI FRATTESI – «Ha qualità importanti, da mezzala mette in risalto le qualità. Ma anche da centrocampista a due può migliorare, non sa solo inserirsi. Oggi ha fatto bene, ma diamo tempo al tempo. È alla prima esperienza in A, ha conquistato la titolarità e per la Nazionale ci sarà tempo. È bene ci vada chi ha più presenze».

SCHIERARE IL TRIO DEL SASSUOLO TITOLARE AI PLAYOFF MONDIALI – «No, queste cose le lascio al CT. Non saprei farlo, è impossibile e non si può giudicare il lavoro di altri. Faccio il tifo per l’Italia, ce lo meritiamo. Speriamo di festeggiare la qualificazione al Mondiale».