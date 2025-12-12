 Diretta goal Serie A: Lecce Pisa 0-0 - Calcio News 24
Lecce News

Diretta goal Serie A: Lecce Pisa 0-0

9 minuti ago

viadelmare

Diretta goal Serie A, segui qui in diretta il match Lecce Pisa: anticipo della giornata attuale del calcio italiano

SEGUI QUI SU CALCIONEWS24 la diretta dell’attuale giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: Lecce Pisa

LECCE PISA: LA CRONACA

FINE PRIMO TEMPO

44′ Tiago Gabriel sfiora nuovamente il goal

35′ Ancora altro goal sfiorato da parte di Tiago Gabriel

34′ Coulibaly di testa impegna Semper: Lecce molto attivo

20′ Conclusione di Pierotti. Semper para senza problemi

La partita è cominciata

