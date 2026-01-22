Europa League
Diretta gol Europa League: alle 18.45 si inizia con Bologna Celtic!
Diretta gol Europa League: Bologna Celtic alle 18:45, Roma Stoccarda alle 21:00. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della settima giornata
Scendono in campo per la settima giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate contro Celtic e Celta Vigo per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione.
Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League, con i match Bologna Celtic e Roma Stoccarda.
LIVE BOLOGNA CELTIC
Formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Rowe, Ferguson, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Orsolini, Odgaard, Lykogiannis, Cambiaghi, Vitik, Baroncioni, Lai, Castaldo, Negri.
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Yang, Maeda, Tounekti. Allenatore: Martin O’Neil.
A disposizione: Sinisalo, Doohan, Nygren, Balikwisha, McCowan, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Forrest, McArdle, Ralston, Isiguzo.
I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA
Malmo – Stella Rossa
Friburgo – Maccabi Tel Aviv
PAOL Salonnico – Real Betis
Feyenoord – Sturm Graz
Fenerbahce – Aston Villa
Viktoria Plzen – Porto
Young Boys – Olumpique Lione
Brann – Midtjylland
Sporting Braga – Nottingham Forest
Utrecht – Genk
Salisburgo – Basilea
Ferencvaros – Panathinaikos
Dinamo Zagabria – FCSB
Nizza – G.A. Eagles
Glasgow Rangers – Ludogorets
Celta Vigo – Lille
