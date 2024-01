Djidji saluta il Torino? Sirene arabe per il difensore

Djidji è finito nel mirino di un club degli Emirati Arabi e potrebbe lasciare il Torino a parametro zero

Il pericolo del Torino è quello di perdere Koffi Djidji a parametro zero. Il difensore è in scadenza di contratto (avendo prolungato a giugno solamente per un’altra stagione) e sulle sue tracce si è messo ora l’Al-Wasl, una delle più importanti squadre degli Emirati Arabi Uniti.

Certo non una società dal nome altisonante ma che potrebbe permettere al calciatore francese di andare a guadagnare cifre maggiori rispetto a quelle attuali. Il Torino non vorrebbe perderlo ed è al lavoro per rinnovargli il contratto: toccherà a Djidji decidere. Lo scrive Tuttosport.