UFFICIALE Domenech nuovo allenatore del Nantes: le sue parole

Raymond Domenech è il nuovo allenatore del Nantes: ecco il comunicato della società e le parole dell’ex ct della Francia

Raymond Domenech è il nuovo allenatore del Nantes. Ecco il comunicato della società e le parole dell’ex ct della Francia.

COMUNICATO – «L’FC Nantes annuncia l’arrivo di Raymond Domenech come capo allenatore del gruppo professionistico, a partire dal 26 dicembre 2020. Il tecnico è impegnato fino alla fine della stagione 2020-2021 con il club dei bordi dell’Erdre».

DOMENECH – «Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte di un leggendario club francese come l’FC Nantes oggi. Non vedo l’ora di mettermi a lavorare con lo staff e fare tutto il possibile per Possa il club trovare un posto degno del suo rango.

Vorrei ringraziare in particolare Waldemar e Franck Kita per avermi offerto questa magnifica opportunità di riguadagnare il terreno e di iniziare questo magnifico derby contro il Rennes il 6 gennaio. Forza Nantes»,