Donadoni torna in panchina: clamorosa idea di un club! L’ex commissario tecnico dell’Italia non allena dal 2020: le ultimissime

Donadoni pronto al ritorno in panchina: un club pensa a lui. L’ex CT azzurro, fermo dal 2020, potrebbe presto rimettersi in gioco

Lo Spezia vive un momento delicatissimo in Serie B: dopo undici giornate di campionato la squadra ligure è ultima in classifica a quota sette punti, appaiata alla Sampdoria. L’ultima sconfitta, maturata sul campo del Monza per 1-0 a causa di un errore del portiere senegalese Mouhamadou Sarr, ha aggravato la crisi e messo in discussione la posizione dell’allenatore Luca D’Angelo. La società valuta seriamente l’esonero, anche se non è escluso che al tecnico venga concessa un’ultima chance nell’anticipo di venerdì sera contro il Bari.

Nelle scorse settimane il nome più vicino alla panchina era quello di Guido Pagliuca, reduce dall’esperienza all’Empoli, ma la trattativa non si è concretizzata. Resta in lista anche Francesco Modesto, profilo giovane e con idee offensive, che piace a una parte della dirigenza. Tuttavia, secondo indiscrezioni, la pista più calda porta a un allenatore di grande esperienza internazionale: Roberto Donadoni.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, fermo dal 2020 dopo l’avventura in Cina allo Shenzhen, sarebbe pronto a rimettersi in gioco in Italia. In passato ha guidato club come Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna, costruendosi una reputazione di tecnico pragmatico e capace di gestire spogliatoi complessi. Per lo Spezia, in piena lotta salvezza, il suo arrivo rappresenterebbe una svolta importante, non solo tecnica ma anche psicologica, per provare a invertire la rotta di una stagione fin qui deludente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

