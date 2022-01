ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Donati: «Ho questo dubbio su Rovella alla Juventus». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Bari

Massimo Donati, ex centrocampista del Bari tra le altre, è stato intervistato da JuventusNews.com.

Rovella è un ottimo giocatore, ma l’unica cosa che mi fa venire dei dubbi è che, il giocare in squadre tipo il Genoa è un conto, mentre farlo nella Juve è un altro. Prendiamo l’esempio di Tonali, che lo scorso anno aveva fatto male, ma al Milan sono stati bravi ad aspettarlo. Poi parlo per esperienza personale, avendo giocato io stesso in rossonero: non è la stessa cosa giocare in uno di questi club. A livello mentale Rovella non è detto sia subito pronto, può arrivarci, ma non è così scontato