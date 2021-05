Donnarumma, Calhanoglu e Brahim Diaz: il punto sui rinnovi dei tre rossoneri

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sui tre temi caldi in casa Milan: il futuro di Donnarumma, Calhanoglu e Brahim Diaz

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz. Appare sempre più complicato e lontano il rinnovo del portiere e del turco con il Milan. Nelle prossime ore la dirigenza rossonera contatterà Mino Raiola per discutere del prolungamento dell’estremo difensore ma Maldini non intende ritoccare l’offerta già avanzata, l’accordo resta pertanto lontano.

Calhanoglu nella prossima settimana incontrerà insieme al proprio procuratore la dirigenza del ‘Al-Duhail e potrebbe accettare vista la ricca offerta economica. Per quanto riguarda Brahim Diaz, invece, la strategia rossonera è chiara. La dirigenza del Diavolo proporrà al Real Madrid un rinnovo del prestito oneroso, magari inserendo un diritto di riscatto. Le merengues preferirebbero monetizzare in breve tempo da un’eventuale cessione ma, come riportato da Gianluca Di Marzio, una variabile importante potrebbe essere rappresentata dal nome del nuovo allenatore nel caso di partenza di Zidane.