Donnarumma più vicino al City: prima offerta del Galatasaray per Ederson. L’effetto domino scatterò non appena il brasiliano volerà in Turchia

Il calciomercato entra in una fase caldissima e un intreccio clamoroso di portieri sta per prendere forma. Il Galatasaray ha rotto gli indugi e ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester City per assicurarsi le prestazioni di Éderson.

La proposta del club turco, come appreso da fonti dirette, si attesta intorno ai 10 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa è ancora aperta: il Manchester City considera la cifra troppo bassa e ha già comunicato di richiedere una somma più alta per privarsi del suo esperto portiere brasiliano. Le negoziazioni sono in corso, con il Galatasaray che dovrà decidere se alzare la posta per convincere i campioni d’Inghilterra. A riportarlo è Fabrizio Romano.

Ma è l’effetto domino che questa operazione potrebbe scatenare a tenere banco. Infatti, la potenziale uscita di Éderson aprirebbe le porte allo sbarco in Premier di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. L’attuale portiere è separato in casa al PSG e ha già dato il suo via libera totale a un potenziale trasferimento al Manchester City.

Fonti vicine al giocatore confermano che non ci sarebbero problemi di alcun tipo legati all’accordo personale; l’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto sarebbe una formalità. La condizione, però, è unica e imprescindibile: Donnarumma potrà approdare alla corte di Guardiola solo se Éderson lascerà il club. Il City non vuole ritrovarsi con due portieri di livello mondiale e il futuro di Gigio è, di fatto, legato alla buona riuscita della trattativa tra il club inglese e il Galatasaray. Le prossime ore saranno decisive per capire se questo clamoroso valzer di portieri diventerà realtà.