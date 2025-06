Donnarumma, Champions e addio? Due big sul portiere italiano del PSG

Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in estate dopo aver vinto la Champions League: due big europee ci pensano

Gianluigi Donnarumma potrebbe cambiare squadra nella prossima estate, con Real Madrid e Bayern Monaco che stanno monitorando con attenzione la situazione del portiere del PSG. A 26 anni, Donnarumma ha appena raggiunto il suo grande obiettivo vincendo la Champions League con il club parigino, ma sembra pronto a cercare una nuova sfida. Il Real Madrid lo vede come il futuro sostituto di Thibaut Courtois, mentre il Bayern Monaco si sta preparando al dopo Manuel Neuer, che a breve lascerà il calcio giocato. Il PSG rischia di perdere Donnarumma a parametro zero nel 2026, così come è successo con Kylian Mbappé, e potrebbe quindi valutare di cederlo già questa estate per evitare di perdere un altro grande talento senza guadagnarci.

Dopo la finale di Champions League, Donnarumma ha lasciato intendere che potrebbe lasciare Parigi, dichiarando ai giornalisti: «Non so se resterò. Vedremo nei prossimi giorni, adesso penso solo alla nazionale». Il futuro del portiere azzurro dipenderà probabilmente da chi gli offrirà maggior visibilità e la possibilità di conquistare altri trofei importanti. Prima di prendere qualsiasi decisione, però, Donnarumma sarà concentrato sugli impegni con l’Italia nelle prossime partite contro Norvegia e Moldova, che rappresentano il primo banco di prova prima di un’estate potenzialmente ricca di cambiamenti.