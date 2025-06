Donnarumma, l'agente Raiola: «Col PSG parleremo del rinnovo. Inter? Piace, ma per ora zero assoluto» - Calcio News 24

Voci Inter e Napoli per Donnarumma: l’agente fa chiarezza dopo l’incontro in sede nerazzurra. Quale sarà il futuro dell’ex Milan

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco nel calciomercato. Dopo la recente vittoria della Champions League con il Paris Saint-Germain, le attenzioni si sono spostate sul rinnovo contrattuale del portiere italiano. Lo stesso Donnarumma, al termine della finale, aveva lasciato aperte le porte a discussioni imminenti, dichiarando a Sky Sport: «Non lo so, vediamo in questi giorni»

A fare ulteriore chiarezza è intervenuto mercoledì il suo agente, Enzo Raiola. All’uscita dalla sede dell’Inter, dove si era recato per discutere del giovane Matteo Cocchi, Raiola ha fornito aggiornamenti cruciali sulla situazione di “Gigio”. “Abbiamo festeggiato abbastanza,” ha esordito ai microfoni di Sky Sport.

“Durante la festa abbiamo avuto un po’ di confronti con la direzione tecnica del PSG, ci siamo ripromessi che a breve riparleremo di tutto senza fretta”. Le trattative per il prolungamento con il club parigino sembrano quindi avviate, seppur senza scadenze immediate.

Inevitabili le domande su un possibile interesse dell’Inter, vista la presenza dell’agente nella sede nerazzurra. Raiola ha ammesso l’apprezzamento generale per il suo assistito: “Ipotesi Inter? Gigio piace a tutti, inutile nasconderlo. Il ragazzo è ben visto, ben voluto”. Tuttavia, ha prontamente smentito qualsiasi trattativa concreta: “Che oggi ci sia qualcosa con l’Inter che possa portare avanti un discorso per Gigio, assolutamente no. Non c’è niente, zero assoluto”. Anche le suggestioni legate a un futuro al Napoli sono state liquidate con decisione: “Ieri scherzando ho detto che è pura fantasia, non c’è assolutamente niente”.

L’agente ha poi menzionato un gesto di affetto di Donnarumma, che il giorno prima della finale di Champions League ha salutato la squadra dell’Inter negli spogliatoi, sottolineando il legame con gli ex compagni. Al momento, però, il futuro di Donnarumma sembra orientato verso la permanenza a Parigi, in attesa di definire i dettagli del rinnovo.