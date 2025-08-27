Donnarumma, arrivano le conferme definitive! Accordo con il Manchester City per l’ex Milan, i dettagli

Donnarumma, ecco le conferme definitive! Accordo con il Manchester City per l’ex Milan, i dettagli e gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo potrebbe presto registrare uno dei colpi più sensazionali degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di trattative calcistiche, Gianluigi Donnarumma sarebbe vicino al trasferimento al Manchester City. L’ex portiere del Milan, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, è al centro di una trattativa avanzata che potrebbe cambiare gli equilibri tra i pali dei top club europei.

Donnarumma, un talento italiano in orbita Premier League

Classe 1999, Donnarumma è considerato uno dei migliori portieri al mondo. Cresciuto nel vivaio del Milan, ha esordito in Serie A a soli 16 anni, diventando rapidamente titolare e punto di riferimento della Nazionale italiana, con cui ha vinto Euro 2020. L’offerta del Manchester City, secondo Pedullà, sarebbe di quelle difficili da rifiutare: un contratto quinquennale da 16 milioni di euro netti a stagione, con bonus legati a rendimento e obiettivi di squadra. Un investimento che testimonia la volontà del club inglese di rafforzare ulteriormente una rosa già stellare.

Trattativa con il PSG: City pronto anche al parametro zero

Il dialogo tra Manchester City e Paris Saint-Germain è in corso, ma i Citizens sarebbero disposti a prendere Donnarumma anche a parametro zero, qualora il club francese non facilitasse l’operazione. Un segnale forte da parte dei campioni d’Inghilterra, che puntano a blindare la porta con un profilo di altissimo livello.

Milan: nuova era con Igli Tare e Massimiliano Allegri

Nel frattempo, il Milan guarda avanti. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Tare, ex dirigente della Lazio, è noto per la sua abilità nel trovare talenti emergenti. Al suo fianco ci sarà Massimiliano Allegri, tecnico esperto e vincente, già protagonista dello scudetto rossonero nel 2011. Il duo dirigenziale punta a costruire una squadra competitiva per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.