Donnarumma, parata sovrannaturale al 92′ su Milik in Milan-Napoli – VIDEO

La parata dell’anno è di Gigio Donnarumma. Senza obiezioni. L’intervento del portiere rossonero numero 99 al minuto 92 della sfida Milan-Napoli sul sinistro da pochi metri di Arek Milik ha qualcosa dell’incredibile. A dir poco stupefacente il volo del portiere titolare del Milan che salva lo 0-0 maturato al Meazza di San Siro proprio nell’ultima azione della partita in programma alle ore 15 e valevole per la giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A.

Minuto 92 della sfida odierna, secondo minuto di recupero sui tre assegnati dall’arbitro Banti. Cross dalla corsia destra del Napoli, Insigne spizzica di testa e la palla arriva a Milik che tutto solo dall’area piccola di rigore lascia partire un sinistro diretto all’angolino basso. Incredibile il volo di Donnarumma che si tuffa e salva in calcio d’angolo. E, forse, regala anche un pezzo di Scudetto alla Juventus.

90’+2′ MASSIVE SAVE FROM @gigiodonna1 to deny Milik from point-blank range / CHE PARATA DI GIGIO a negare il gol del vantaggio al Napoli#MilanNapoli 0-0 pic.twitter.com/gxK08wIyLy

— AC Milan (@acmilan) 15 aprile 2018