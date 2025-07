Donnarumma PSG, rinnovo in stand-by: i francesi preparano l'assalto a Chevalier: c'è l'accordo e ora l'ex Milan...

Donnarumma PSG, rinnovo in stand-by: i francesi adesso preparano l’assalto a Chevalier: c’è l’accordo e ora l’ex portiere del Milan…

Il Paris Saint-Germain è pronto a muoversi con decisione sul mercato per rafforzare il reparto portieri e ha messo gli occhi su Lucas Chevalier, giovane talento del Lille. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club parigino avrebbe individuato nel classe 2001 il profilo ideale per portare stabilità tra i pali, in seguito alle recenti incertezze legate al futuro di Gianluigi Donnarumma.

Il nodo Donnarumma Il rinnovo del portiere ex Milan e della Nazionale italiana, che ha già vinto un Europeo da protagonista, sembra lontano. Le trattative non hanno prodotto un’intesa e la possibilità di perderlo a parametro zero è uno scenario che il PSG vuole assolutamente evitare. Da qui la decisione di esplorare alternative affidabili e promettenti.

Lucas Chevalier: il profilo perfetto Chevalier è reduce da una stagione di alto livello con il Lille, dove ha dimostrato reattività, personalità e una maturità fuori dal comune per la sua età. Il PSG sarebbe pronto a investire circa 40 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Una cifra importante, ma ritenuta congrua dal club vista l’età e il potenziale del portiere francese.

Il ruolo di Luis Enrique L’allenatore spagnolo, ex tecnico del Barcellona e della Nazionale spagnola, avrebbe già contattato personalmente Chevalier per illustrargli il progetto tecnico. I primi riscontri sono stati positivi, al punto che un accordo di massima sarebbe già stato raggiunto. L’intento del PSG è chiaro: prevenire nuovi scossoni e pianificare con largo anticipo.

Strategia proattiva del PSG Memore della complicata gestione del caso Mbappé, il club parigino vuole evitare di trovarsi nuovamente a dover rimediare in corsa. Per questo la dirigenza sta lavorando con discrezione ma efficacia, cercando di blindare una delle posizioni chiave della rosa.

Con Chevalier nel mirino, il PSG dimostra di voler costruire una squadra solida e futuribile, puntando su qualità e prospettiva. Un’operazione che potrebbe presto entrare nel vivo, tenendo alta l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.