Caso Donnarumma, dalla Francia: accordo con il City. Da tempo parlava con questi due club

Caso Donnarumma, dalla Francia: accordo con il City. Da tempo Gigio, messo alla porta dal PSG, parlava con questi due club

Una decisione destinata a scuotere il calcio europeo: l’avventura di Gianluigi Donnarumma con il Paris Saint-Germain è giunta al capolinea. La rottura è stata ufficializzata dal tecnico Luis Enrique, che ha escluso il portiere italiano dalla rosa per la Supercoppa Europea, una scelta dal forte peso simbolico, avvenuta proprio in Italia, a Udine, dove Donnarumma è il capitano della Nazionale. La notizia, anticipata e poi confermata, ha lasciato perplessa l’opinione pubblica italiana, incapace di comprendere come il PSG possa privarsi di quello che molti considerano il miglior portiere del mondo.

Luis Enrique ha motivato la sua scelta con fermezza: «Sono decisioni sempre difficili. Posso solo parlare bene di Donnarumma, è uno dei migliori al suo posto e ancora migliore come persona. Ma cercavamo un profilo differente. È una mia decisione, è quella del club». Una decisione che ha il sapore dell’amarezza per il diretto interessato. Su Instagram, Donnarumma ha affidato ai social il suo messaggio di commiato ai tifosi: «Qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire al successo della squadra. Sono deluso e amareggiato. Spero di avere l’occasione di guardarvi un’ultima volta negli occhi al Parco dei Principi per dirvi addio come si deve. Grazie Parigi».

Anche il capitano Marquinhos ha espresso il suo rammarico, sottolineando il lato umano della vicenda: «Vedere partire Donnarumma mi farebbe male. Lo ringraziamo dal profondo del cuore, è stato un grandissimo leader».

Secondo L’Equipe mentre i suoi compagni si allenavano, l’entourage del portiere, guidato dall’agente Enzo Raiola, lavorava già da tempo alla prossima destinazione. I contatti con i due club di Manchester sono in corso da mesi, ma è il Manchester City ad aver compiuto il passo decisivo. Stando alla stampa italiana, Donnarumma avrebbe già trovato un accordo contrattuale con i Citizens dopo un colloquio diretto con Pep Guardiola. Il club inglese, che attende la cessione del proprio portiere Ederson al Galatasaray, è pronto a sferrare l’attacco, puntando a un prezzo inferiore ai 55 milioni (bonus inclusi) pattuiti per Lucas Chevalier, il portiere designato a prenderne il posto a Parigi. Proprio Chevalier, ex Lille, era già a conoscenza dei piani del club e si dice pronto, senza innescare lotte di ego, a raccogliere la pesante eredità tra i pali del PSG.