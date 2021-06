Dortmund e due italiane su Dragowski: la Fiorentina pensa a Silvestri

Calciomercato Fiorentina: Dragowski è seguito da diverse squadre, i viola avrebbero così messo nel mirino Silvestri del Verona

Dopo l’ottima stagione disputata in viola, Dragowski è finito nel mirino di diverse squadre: su tutte Borussia Dortmund in Germania e Lazio e Atalanta in Serie A. La Fiorentina spera nell’asta e, dal canto suo, va già alla ricerca del sostituto.

Piace Cragno, Gattuso guarda al suo ex ai tempi del Napoli David Ospina, ma il nuovo portiere viola potrebbe arrivare dal Verona. Come da La Nazione, infatti, la società toscana avrebbe messo nel mirino Silvestri con la trattativa che si potrebbe chiudere in tempi brevissimi.