Douglas Luiz Juve, il chiarimento sul ritardo non è ancora arrivato: i bianconeri hanno deciso di fare questo! Le ultime

Douglas Luiz Juve, il chiarimento sul ritardo non è ancora arrivato: i bianconeri hanno deciso di muoversi così! Le ultimissime

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998 noto per la sua visione di gioco e la capacità di spezzare le trame avversarie, è rientrato oggi alla Continassa dopo un ritardo che ha sollevato diversi interrogativi all’interno della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore non ha ancora avuto modo di chiarire con lo staff tecnico e la dirigenza bianconera le ragioni del suo arrivo posticipato rispetto ai compagni.

La Juventus, storicamente attenta alla disciplina interna e al comportamento dei suoi tesserati, ha preso nota dell’accaduto e starebbe valutando eventuali provvedimenti disciplinari. Al momento, tuttavia, non sono emersi dettagli concreti sulle possibili misure che verranno adottate.

Impatto nello spogliatoio e gestione interna

Il comportamento di Douglas Luiz rischia di compromettere la serenità dello spogliatoio, dove vige da sempre un clima di rigore e rispetto delle regole. La società torinese, guidata da un management che ha posto l’accento sulla professionalità dei propri giocatori, potrebbe riconsiderare il ruolo del brasiliano all’interno della squadra.

A poche settimane dall’inizio della stagione, la Juventus si trova a dover decidere se includere Luiz nella seconda seduta di allenamento prevista per oggi. La sua partecipazione è ancora oggetto di valutazione da parte dello staff, che potrebbe escluderlo temporaneamente dal gruppo per motivi disciplinari.

Douglas Luiz e le incognite di mercato

Il futuro del centrocampista ex Aston Villa resta sospeso: la Juventus, attualmente impegnata in una delicata fase di mercato con diverse trattative in corso, valuta anche la possibilità di una cessione, qualora il comportamento del giocatore non sia ritenuto compatibile con i valori del club.

In conclusione, la dirigenza bianconera si trova di fronte a un bivio: reintegrare Douglas Luiz nel progetto tecnico oppure interrompere il percorso comune, anche alla luce dei continui rumors di mercato che lo vedono protagonista.