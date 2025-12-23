Douglas Luiz Nottingham Forest, il brasiliano sta facendo molta fatica a dimostrare le sue qualità. E sul futuro ci sono delle certezze

Per i tifosi del Nottingham Forest, la partita contro il Fulham è stata una vera delusione, segnata da un episodio determinante che ha condannato la squadra. Per la Juventus, invece, lo stesso match ha rappresentato un passo in avanti strategico nella gestione del proprio mercato. Al centro di entrambe le letture c’è Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano in prestito dai bianconeri, tornato titolare dopo aver smaltito un infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai margini delle scelte di Dyche.

La cronaca del match al City Ground racconta un episodio cruciale: al 45′, Douglas Luiz Nottingham si è reso protagonista di un intervento scomposto in area di rigore che ha portato l’arbitro a concedere un calcio di rigore al Fulham. Dal dischetto, Raul Jimenez non ha fallito, segnando il gol che ha deciso la partita e regalato la sconfitta al Nottingham. Un episodio che, dal punto di vista tecnico, segna un passo falso importante per il brasiliano, ma che sul piano della gestione del calciomercato assume un valore differente.

Infatti, la Juventus segue con attenzione il minutaggio di Douglas Luiz Nottingham. L’accordo tra i bianconeri e il Nottingham prevede clausole legate al numero di presenze e ai minuti giocati in Premier League: più Douglas Luiz scende in campo, più si avvicina l’obbligo di riscatto fissato per fine stagione. In questo senso, il rigore causato passa in secondo piano rispetto alla finalità economica dell’operazione. La Continassa può quindi guardare con soddisfazione ai 76 minuti giocati dal brasiliano contro il Fulham, perché ogni minuto sul campo consolida la possibilità di incassare la cifra stabilita dal prestito e chiudere definitivamente la trattativa.

La gestione di Douglas Luiz Nottingham è un chiaro esempio di come il calciomercato moderno combini valutazioni tecniche e strategie economiche. Nonostante la prestazione negativa dal punto di vista sportivo, la Juventus ha raggiunto un obiettivo concreto: vedere il giocatore protagonista nella Premier League, riducendo il rischio di un suo ritorno anticipato a Torino e garantendo un ritorno economico vitale per le casse del club.

In conclusione, la partita tra Nottingham Forest e Fulham ha confermato come Douglas Luiz rimanga al centro di prospettive opposte: per i tifosi della squadra inglese una fonte di delusione, per la Juventus uno strumento di mercato prezioso. La gestione del brasiliano rappresenta un equilibrio tra campo e bilancio, dove l’importante non è solo la prestazione tecnica, ma soprattutto la continuità in campo e l’attivazione delle clausole contrattuali che porteranno beneficio economico ai bianconeri.