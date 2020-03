Ds Flamengo: «Ritorno Paquetà? Nessun contatto con il Milan. Su Gabigol…»

Il direttore sportivo del Flamengo, Bruno Spindel, ha parlato degli obiettivi di mercato del club brasiliano

Bruno Spindel, ds del Flamengo, ha parlato così a calciomercato.com di Lucas Paquetà e Gabigol.

PAQUETÀ – «Ritorno al Flamengo? No, non abbiamo contattato ufficialmente né il Milan né il giocatore. Sicuramente è un atleta che seguiamo con affetto, perché è nato calcisticamente qui, e con attenzione, perché è un giocatore della nazionale, giovane e di altissimo livello. Depresso? No, sono sicuro che non era affatto così. A nessuno piace stare in panchina, o entrare in campo e non riuscire a dare il 100%, ma sono fasi, e chi è dentro al calcio sa che passano…».

GABIGOL – «Io direi che l’Inter ha avuto un comportamento corretto, con noi e con il giocatore. La trattativa sapevamo che poteva essere complessa e lo è stata, ma ci abbiamo messo il nostro impegno e sulla bilancia ha pesato tantissimo la volontà del giocatore, che come sempre conta moltissimo…».