Dudelange-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Europa League 2018/2019

Dudelange-Milan, 1ª giornata gruppo F Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Archiviata la due giorni di Champions League torna anche l’Europa League. Il Milan di Gattuso è pronto all’esordio in casa dei campioni del Lussemburgo del Dudelange. Sulla carta è una sfida piuttosto agevole per i rossoneri, che però non dovranno sottovalutare l’avversario per evitare brutte sorprese come il primo tempo di Cagliari.

Dudelange-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Dudelange-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Dudelange-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Toppmoller decide di schierare a specchio il suo Dudelnage con un 4-3-3 che vedrà Frising tra i pali e il tridente offensivo composto da Stolz, Turpel e Melisse. Ampio turnover invece per Gattuso che lascia a casa Rodríguez, Suso e Bonaventura, oltre agli infortunati Musacchio e Cutrone. Spazio dunque a Reina tra i pali, con Abate e Laxalt sulle fasce. In mezzo c’è finalmente spazio per , finalmente all’esordio in rossonero, in coppia con Romagnoli. Centrocampo completamente rivoluzionato: Bakayoko, Mauri e Bertolacci prendono il posto di Buiglia, Kessiè e Bonaventura. Infine in attacco tocca a Borini e Castillejo insieme ad Higuain nel tridente.

DUDELANGE (4-3-3):

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Mauri, Bakayoko, Bertolacci; Borini, Higuain, Castillejo. All. Gattuso

Dudelange-Milan: i precedenti del match

Ovviamente non ci sono precedenti tra le due squadre. Il Dudelange è alla prima storica partecipazione in Europa League. Il Milan però ha un ottimo score con le squadre del Granducato, con 6 vittorie in altrettante partite.

Dudelange-Milan: l’arbitro del match

Sarà il serbo Srdjan Jovanovic l’arbitro di Dudelange–Milan, primo match del Gruppo F di Europa League. Ad assisterlo nel compito gli assistenti Stojkovic e Mihajlovic e il quarto uomo Bogicevic.

Dudelange-Milan Streaming: dove vederla in tv

Dudelange-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 1 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in chiaro su TV8, oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.