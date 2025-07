Dumfries, addio in casa Inter? Quelle squadre vogliono l'esterno nerazzurro in vista della prossima stagione - Calcio News 24

Dumfries al centro del mercato: clausola da 25 milioni e interesse internazionale. La situazione attuale in casa Inter

Il futuro di Denzel Dumfries torna a far parlare nel pieno del calciomercato estivo. Dopo le tensioni emerse all’Inter con lo sfogo pubblico di Lautaro Martinez, si riaprono i discorsi su alcune possibili uscite importanti, e il nome dell’esterno olandese è tra i più caldi. La clausola rescissoria presente nel contratto di Dumfries, pari a 25 milioni di euro, rappresenta un elemento chiave nelle valutazioni di diversi club europei, e non solo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la clausola è valida fino a metà luglio e può essere attivata esclusivamente da club stranieri. Questo dettaglio sta attirando l’attenzione di squadre di Premier League come Chelsea, Manchester United, Tottenham e Aston Villa, tutte alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra. Ma l’interesse più concreto sembra arrivare dalla Spagna, con il Barcellona che sta seriamente valutando l’operazione.

Il nome di Dumfries è quindi al centro delle strategie di mercato, sia dell’Inter che dei club interessati. Per i nerazzurri, la possibile cessione dell’olandese rappresenterebbe una plusvalenza significativa, ma anche una perdita tecnica importante. Tuttavia, la cifra fissata nella clausola appare appetibile per molte società europee, soprattutto per un giocatore con esperienza internazionale, atletismo e grande affidabilità tattica.

Diversa invece la situazione di Marcus Thuram. Anche se il suo “like” a un post di Calhanoglu ha fatto discutere i media, il francese non sembra in procinto di lasciare Milano. La sua clausola rescissoria è decisamente più alta — 85 milioni di euro — e al momento nessun club ha avanzato offerte o mostrato segnali concreti. L’Inter considera Thuram parte integrante del progetto tecnico, e il suo futuro non preoccupa la dirigenza.

Tornando a Dumfries, la sua partenza dipenderà in gran parte da quanto velocemente e concretamente si muoveranno i club interessati. Con pochi giorni rimasti per sfruttare la clausola, il destino dell’esterno olandese potrebbe decidersi a breve. Se Barcellona o un club inglese dovesse affondare il colpo, l’Inter sarà costretta a trovare un sostituto all’altezza in tempi rapidi.

Il mercato è in pieno fermento e Dumfries è uno dei protagonisti principali: le prossime settimane saranno decisive per capire se resterà in nerazzurro o se una nuova avventura europea lo attende.