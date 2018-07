Dal Ghana confermano Alfred Duncan è vicinissimo a vestire nuovamente la maglia dell’Inter, squadra in cui è cresciuto nelle giovanili

L’Inter sta per riabbracciare uno dei suoi talenti cresciuti in casa. Il sito ghanese Kickgh.com ha rivelato che i nerazzurri hanno avanzato un’offerta al Sassuolo per il ritorno di Alfred Duncan e le trattative sarebbero già in fase avanzata. Il club di proprietà di Suning sarebbe pronto ad ufficializzare la buona riuscita dell’operazione entro le prossime ore. Il 25enne ghanese ha lasciato l’Inter nel 2014 dopo solo 3 presenze con la prima squadra. Il centrocampista si è poi trasferito al Livorno, Sampdoria e infine a Sassuolo. In questa stagione Duncan, che ha già dichiarato più volte la sua volontà di provare una nuova esperienza, ha effettuato due assist in 30 partite con il club emiliano.

La squadra guidata da Roberto De Zerbi ha già trovato il suo naturale sostituito. Si tratta del connazionale ed ex Milan Kevin-Prince Boateng, che ha da poco un biennale dopo essersi liberato a parametro zero dall’Eintracht Francoforte.