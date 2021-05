Dybala Atletico Madrid, si intensificano i contatti: la Juventus propone uno scambio

Calciomercato Juventus: l’Atletico Madrid avrebbe intensificato i contatti per Paulo Dybala. I bianconeri avrebbero proposto uno scambio

Secondo quanto riportato in Spagna da El Larguero, si sarebbero intensificati i contatti tra Atletico Madrid e Juventus per un possibile trasferimento di Paulo Dybala in Spagna. I bianconeri vorrebbero scambiare la Joya – si legge – con Angel Correa. Una prospettiva che però non scalda Simeone.

I Colchoneros sono però fortemente interessati all’argentino ed esploreranno altre vie, non quella dello scambio con Morata per cui invece si ipotizza un possibile scambio con Bentancur.