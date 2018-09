Schierato titolare, un po’ a sorpresa, da Massimiliano Allegri, Paulo Dybala sta già incantando il pubblico dell’Allianz Stadium. L’argentino vuole riprendersi la Juve dopo le due panchine consecutive ed è partito con il piede giusto. Tunnel di tacco a Locatelli.

Dybala is in the mood 🔥 pic.twitter.com/noVWke3xH2

— Tarek Khatib (@ADP1113) September 16, 2018