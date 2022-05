Dybala Inter, Marotta stringe i tempi per la Joya: le ultime

Dybala Inter, Marotta accelera per la Joya: è successo dopo l’inserimento concreto della Roma negli ultimi giorni

Stasera Paulo Dybala saluterà la Juventus allo Stadium per l’ultima partita in quella che è stata la sua casa per diversi anni. Il futuro della Joya resta, però, incerto.

Marotta accelera per Dybala all’Inter e lo ha fatto dopo aver saputo dell’interesse della Roma. Presto arriverà un’offerta all’agente da parte dei nerazzurri. Lo scrive il Corriere dello Sport.