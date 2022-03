Dybala Juve, telenovela senza fine: slitta ancora l’incontro per il rinnovo. Se ne riparlerà dopo il match col Villarreal

L’atteso incontro tra l’entourage di Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus slitta ancora. Come appreso da Juventusnews24.com, infatti, l’appuntamento inizialmente fissato per domani è stato rinviato a dopo il match di Champions League.

I bianconeri affronteranno mercoledì prossimo il Villarreal all’Allianz Stadium, con Dybala che è in bilico anche per il ritorno e sta tentato il recupero proprio per quella partita. Nel frattempo, arriva l’ennesimo rinvio sul rinnovo.