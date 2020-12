Dybala, l’infortunio non è diplomatico: torna con la Fiorentina

Dybala, fuori senza dietrologie: torna con la Fiorentina. L’affaticamento c’è ma è lieve, Pirlo non vuole perde la Joya

La non convocazione di Paulo Dybala per Parma-Juve aveva scatenato diverse dietrologie sui motivi della sua esclusione. In realtà sottolinea Tuttosport, così come comunicato dal club bianconero, l’argentino ha rimediato un lieve affaticamento muscolare a causa di un movimento sbagliato in allenamento.

Infortunio vero, non diplomatico che non consentirà a Paulo di esserci al Tardini. Ma la lieve entità del problema dovrebbe permettergli di essere già a disposizione per l’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina. Pirlo non ha nessuna intenzione di perderlo ancora.