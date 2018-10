L’ex numero 10 bianconero Alessandro Del Piero si è voluto congratulare con Paulo Dybala per la sua tripletta contro lo Young Boys

Una serata straordinaria per Paulo Dybala. La Joya ha approfittato dell’assenza di Cristiano Ronaldo per tornare a far brillare la sua luce. Tre gol rifilati agli svizzeri dello Young Boys, il primo un lampo di vera classe, e una prestazione da urlo. L’argentino ha regalato ai bianconeri la loro nona vittoria su nove partite, un record per la Vecchia Signora. Paulo Dybala è anche diventato il quarto giocatore della Juventus a segnare una tripletta in Champions League: prima di lui Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero e per ultimo Arturo Vidal. Proprio Pinturicchio ha voluto celebrare la Joya con un post Twitter, dandogli il benvenuto in questo particolare club bianconero. «Sono serate che non si dimenticano», ha voluto aggiungere l’ex numero 10.