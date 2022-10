Il centravanti dell’Inter Edin Dzeko ha parlato ai microfoni Rai verso il ritorno di Champions League contro il Barcellona

CHAMPIONS – «Barcellona? Non è facile giocare al Camp Nou, ma siamo forti e dobbiamo credere in noi stessi anche lì. Serve un’Inter che corra e gioca a calcio come tre giorni fa»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI