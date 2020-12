Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato con grande soddisfazione la vittoria nel derby contro l’Atletico Madrid

MIGLIORATI – «Credo che siamo migliorati in tante cose. Abbiamo confermato quanto di buono di fatto nelle due partite precedenti. Prima contro il Siviglia, poi qualificandoci contro il Borussia Monchengladbach e oggi un’altra buona prestazione. Stiamo giocando bene, in partita dal primo al novantesimo e questa è la più grande differenza. Possiamo ritenerci soddisfatti, anche se non abbiamo vinto nulla. Sono solo tre punti che premiano la bontà del nostro lavoro».