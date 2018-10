Eddie Salcedo è il giovane attaccante classe 2001 della Primavera dell’Inter

Eddie Salcedo è un giovane attaccante colombiano, classe 2001, che ha già fatto intravedere buone qualità nella sua esperienza al Genoa. Cresciuto nel settore giovanile dei rossoblu, comincia a farsi notare con l’unger 16, e le sue buone prestazioni convincono Juric ad aggregarlo alla prima squadra nell’agosto 2017, a soli 16 anni. Il 20 agosto dello stesso anno avviene anche l’esordio in Serie A con la maglia del Grifone, nella partita con il Sassuolo, terminata 0-0. Nell’estate del 2018 convincono l’Inter a prelevarlo dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Salcedo viene assegnato alla Primavera nerazzurra dove durante le prime gare realizza una tripletta contro la Juventus.

ANAGRAFICA

Nome e Cognome: Eddie Salcedo

Data di nascita: 1 ottobre 2001

Club: inter in prestito dal Genoa

Nazionalità: Colombia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruolo attuale: Attaccante centrale

Ruolo alternativo: Ala destra/ala sinistra

Ruolo potenziale: Attaccante centrale

Piede: Destro

Punti di forza: Salcedo è un attaccante rapidissimo ed imprevedibile. E’ dotato di un’ottima velocità di base, cui abbina una discreta tecnica individuale. La sua principale caratteristica è sicuramente quella di riuscire a scattare sul filo del fuorigioco, infilando in velocità la difesa avversaria. E’ inoltre molto abile nel tenere palla spalle alla porta per poi far salire la squadra.

Punti deboli: La principale pecca del ragazzo è sicuramente la scarsa incisività sotto porta. Deve infatti migliorare questo aspetto, sopratutto se vuole continuare a giocare come attaccante centrale. Dovrebbe lavorare anche sulle scelte negli ultimi metri, che spesso sono sbagliate e pregiudicano quanto fatto in precedenza.

POTENZIALE

Campionato ideale: Per doti tecniche e fisiche il campionato più adatto a lui sembrerebbe essere la Liga spagnola. Con la sua velocità andrebbe sicuramente a nozze con gli ampi spazi lasciate dalla difesa, realizzando caterve di gol. Farebbe invece sicuramente più fatica in un campionato molto tattico come la Serie A. Gli alti ritmi di pressing, insieme alle difese molto chiuse metterebbero in grande difficoltà Salcedo.

Chi ci ricorda: Guardandolo giocare e osservandone le movenze, il primo giocatore che viene in mente è un altro attaccante colombiano Jackson Martinez. Entrambi infatti posseggono una grande velocità ed un impressionante esplosività. L’augurio a Salcedo è di non ripetere la sfortunata carriera dell’ex Atletico Madrid, ora finito a giocare in Cina.

Dove può arrivare: Il ragazzo ha dimostrato di avere tute le caratteristiche giuste per arrivare a giocarsi le sue chance anche in una squadra di Serie A. Deve ovviamente limare i difetti e continuare a lavorare con serietà e dedizione. Se eviterà le distrazioni, potrà arrivare sicuramente lontano.

SEGNI PARTICOLARI

Eddie Salcedo nasce in Colombia il 1 ottobre 2001. Cresce e si forma calcisticamente nelle giovanili del Genoa, e con la stessa maglia rossoblu arriva ad esordire in Serie A il 20 agosto 2017. Successivamente si aggrega alla primavera con due anni di anticipo rispetto ai coetanei. Nell’estate del 2018 vi trasferisce all’Inter in prestito con diritto di riscatto.

Eddie Salcedo – Skills and Goals