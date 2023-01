Eintracht Francoforte, Kolo Muani: «Mi piacerebbe rimanere a giocare nella Bundesliga»

Randal Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte che ha brillato al Mondiale con la Francia, ha parlato del suo futuro

Randal Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte che ha brillato al Mondiale con la Francia, ha parlato a Sky Germania.

PAROLE – «Se posso rimanere ancora un po’ all’Eintracht, lo farà. Ma non ho un piano. Se possibile, poi, mi piacerebbe rimanere a giocare nella Bundesliga. Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, però, non so rispondere».