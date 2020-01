Ekdal: «Abbiamo perso due punti preziosi» – VIDEO

Le dichiarazioni rilasciate da Ekdal nel post-partita di Sampdoria Sassuolo: le parole del centrocampista – VIDEO

(Dalla nostra inviata allo stadio Ferraris, Francesca Faralli) – Albin Ekdal non nasconde il proprio malcontento dopo il pareggio fra Sampdoria e Sassuolo.

«Abbiamo perso due punti preziosi», ha ammesso il centrocampista svedese in forza ai blucerchiati in zona mista dopo il triplice fischio dell’arbitro. La squadra di Ranieri, oltretutto, ha disputato ben tre quarti di gara in superiorità numerica, dopo l’espulsione di Peluso.