Ekkelenkamp si racconta: «Segnare in quel modo al Napoli è stata un’emozione fortissima. Durante il Covid facevo questa cosa, ecco a chi mi ispiro. Sui miei compagni vi svelo questo»

Ekkelenkamp si racconta a Radio Tv Serie A. Le parole del centrocampista dell’Udinese, protagonista del gol vittoria contro il Napoli

Dopo il successo contro il Napoli di Antonio Conte, deciso anche da una sua prodezza dalla distanza, Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per analizzare il momento personale e quello della squadra bianconera. Tra soddisfazione per il primo gol stagionale, ambizioni europee e riflessioni tattiche, l’ex Ajax ha mostrato grande consapevolezza e lucidità.

IL GOL CONTRO IL NAPOLI – «Ero davvero felice, sia per la vittoria sia perché ho segnato il mio primo goal quest’anno ed è stato anche un gran gol. Segnare in quel modo e sbloccare la partita è stata indubbiamente un’emozione forte, soprattutto dopo i due goal annullati. Io ero felice per il primo goal in campionato, eravamo tutti molto felici. Ho esultato subito perché non avevo paura di essere in fuorigioco. Durante il periodo del Covid passavo le giornate fuori da casa mia allenandomi sui tiri dalla distanza e provando conclusioni del genere».

IL RAPPORTO CON RUNJAIC E L’ANDAMENTO DELL’UDINESE – «Il mister è sempre molto chiaro dentro lo spogliatoio, è un gran comunicatore ed è davvero preparato dal punto di vista tattico. L’andamento dell’Udinese? In questa stagione abbiamo vinto delle partite importanti contro le prime della classifica ma abbiamo anche perso punti con squadre del nostro livello. Non so bene spiegare il perché, spero che possiamo migliorare questo aspetto e fare punti anche contro squadre meno forti».

IL SOGNO EUROPEO – «Sicuramente arrivare in Europa sarebbe un sogno per il club e per me, sarebbe bello se accadesse in questa stagione».

MODELLI E RUOLO IN CAMPO – «Mi sono sempre ispirato a due centrocampisti dell’Ajax ovvero Wesley Sneijder e Rafa Van der Vaart, due numeri 10. Il ruolo in campo? Mi trovo molto bene nel mezzo del centrocampo dove ho anche la possibilità di inserirmi alle spalle degli attaccanti».

AJAX, NAZIONALE E DIFFERENZE TRA I CAMPIONATI – «All’Ajax ogni allenamento è con la palla tra i piedi e questo per me è davvero importante. Penso che questa sia una grande differenza dal calcio italiano, qui si punta più sulla tattica. Gli ex compagni? Con Neres non ci siamo sentiti prima della partita e nemmeno con Noa Lang. Nazionale? Andare al Mondiale per me sarebbe un sogno, l’Olanda ha sicuramente un centrocampo fortissimo ma tutto è possibile».

SERIE A E CALCIO ESTERO – «La Serie A è un campionato prevalentemente tattico, in Olanda – così come in Belgio e Germania – c’è un tipo di gioco più aperto».

AUTOVALUTAZIONE E VITA A UDINE – «Mi considero un giocatore con una buona resistenza e una buona tecnica, penso anche di avere un buon tiro. Vorrei migliorare nei colpi di testa e magari dovrei fare più goal. Udine? È una città piccola ma mi piace. È vicina alla Slovenia, un posto che mi piace molto per le sue montagne».

I COMPAGNI DI SQUADRA – «Il più divertente? Direi Kingsley, anche perché essendo olandese per me è più facile parlare con lui. Zaniolo? In allenamento guardo molto Nicolò, è un giocatore davvero forte e siamo tutti contenti di averlo in squadra. Non parliamo del Mondiale».