Emergenza Coronavirus: Premier League verso le porte chiuse? Le ultime

Emergenza Coronavirus: la Premier League ha scritto ai club inglesi avvertendo della possibilità di un fine stagione a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus preoccupa anche il campionato inglese. La Premier League, infatti, ha scritto ai 20 club che compongono i campionati dando alcuni consigli in merito all’emergenza legata al coronavirus.

Come riporta Sky Sports, i funzionari della Lega inglese hanno riferito alle società di essere in costante contatto con gli esperti di sanità pubblica per avere sempre aggiornamenti in merito ai comportamenti da tenere. Ai club è stato chiesto di considerare la possibilità che il governo preveda di autorizzare i grandi eventi sportivi solo a porte chiuse. Per ora tuttavia, proseguirà come al solito.