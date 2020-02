Emergenza coronavirus, rinviata anche Torino Parma

Emergenza coronavirus, si ferma anche Torino Parma. La decisione ufficiale è arrivata pochi minuti fa, non si gioca alle 15.00

Non si giocherà nemmeno Torino Parma. La decisione è arrivata in questi minuti, come riportato da Sky Sport. Alcuni casi di coronavirus sono stati registrati anche a Torino, dunque la Lega ha deciso di rinviare il match in programma alle ore 15.00 allo stadio Olimpico-Grande Torino. Nei prossimi minuti arriveranno i comunicati ufficiali da parte dei due club, ma ormai il rinvio è definitivo.