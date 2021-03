Emerson Palmieri sogna la Serie A: «Futuro? Vediamo a giugno»

Emerson Palmieri, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della nazionale italiana: le sue dichiarazioni

NAZIONALE – «Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo. Lituania? L’energia rimane sempre, siamo un grande gruppo, siamo pronti a vincere la partita pur rispettando gli avversari».

SPINAZZOLA – «Mi motiva tantissimo, è un grande giocatore, sta facendo una grande stagione alla Roma, ma anche al Chelsea ho compagni di grande valore. Mi piace confrontarmi a questi livelli».

FUTURO IN ITALIA – «È presto per parlarne, ho ancora due anni di contratto. Penso alla nazionale, il mercato è chiuso è non devo pensare ad altro se non al mio lavoro. A giugno vediamo».